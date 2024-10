Barça : Luis Enrique confirme avoir eu des contacts

Sur le banc du Paris Saint-Germain depuis l’été 2023, Luis Enrique aurait pu retourner au FC Barcelone. C’est ce qu’il a révélé dans la série qui lui est consacrée sur Movistar+.

«En fait, l’année dernière (à l’été 2023, ndlr), il y a eu des contacts avec le Barça. Il y a eu des contacts entre la direction et le chauve (De la Peña, son agent). Et je leur ai posé une question : si Xavi gagnait la Ligue et la Coupe (d’Espagne, ndlr), le remplaceriez-vous ? Ils n’avaient même pas besoin de me répondre. Si j’avais attendu, j’aurais maintenant clairement des options pour entraîner (le Barça, ndlr).» Mais Lucho est bien à Paris, où sa direction envisage d’ailleurs de prolonger son bail.