Coupe de France : le PSG se déplacera à Saint-Brieuc, Brest accueillera Dunkerque

Comme chaque année, la Coupe de France nous offre d’incroyables surprises et quelques épopées. Cette saison 2024/2025 ne déroge pas à la règle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce sont les clubs de Ligue 1 qui en font les frais. Si le Paris Saint-Germain, tenant du titre, est au rendez-vous après ses victoires sur Espaly et Le Mans, plusieurs pensionnaires de l’élite ont mordu la poussière. Idem pour Angers et Brest, vainqueurs respectifs de Strasbourg (1-3) et de Troyes (1-2).

Déjà bien amoindri, le contingent de L1 a encore souffert lors des huitièmes de finale. Dunkerque (L2) a réussi à égaliser puis à battre le LOSC chez lui (1-1, 4-5 t.a.b.), tandis que Guingamp (L2) est allé sortir Toulouse au Stadium (0-2). Mais l’échec le plus cuisant, c’est l’OGC Nice qui l’a vécu hier en Bretagne en se faisant éliminer par Saint-Brieuc, équipe de National 2 (2-1). La N2 qui sera également représentée par Cannes, vainqueur de Dives-Cabourg (5-3).

Le PSG se déplacera à Saint-Brieuc

Ce soir, Bourgoin-Jallieu (N3) tentera de confirmer l’excellente forme des formations amateurs face à Reims. Après avoir réalisé l’exploit de sortir l’Olympique Lyonnais au tour précédent, l’équipe iséroise rêve de sortir une deuxième écurie de Ligue 1 consécutivement. Le tirage des quarts se déroulant avant son match, Bourgoin (ou Reims) démarrera la rencontre en connaissant son futur potentiel adversaire, à savoir Angers.

Et pour ce tirage, le PSG se déplacera donc sur la pelouse de Saint-Brieuc (N2). Du moins sur le papier puisque le petit club de National 2 ne pourra pas accueillir la rencontre dans son stade. La rencontre pourrait se jouer à Guingamp ou Rennes. L’AS Cannes, qui a éliminé deux équipes de Ligue 2, recevra une troisième écurie de Ligue 2 avec Guingamp alors que Brest accueillera Dunkerque. Un soulagement pour Eric Roy qui a expliqué que son équipe pouvait risquer de se déplacer 4 fois de suite sur la période.

Les affiches des quarts de finale :