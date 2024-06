Euro 2024 : la France ne fait pas du tout peur à la Belgique !

France-Belgique. Un choc qui aurait pu être, si on nous l’avait présenté il y a quelques mois, une affiche digne d’une demie ou d’une finale continentale. Aujourd’hui, force est de constater que les deux formations sont en-dessous, au niveau des résultats obtenus lors de cette phase de poules, mais surtout au niveau du contenu proposé par les deux équipes. Avec de sacrés noms sur le papier d’un côté comme de l’autre, notamment dans le secteur offensif, Français et Belges ont un énorme problème d’animation offensive et de capacité à marquer des buts.

Forcément, la Belgique a un peu moins peur de la France que ça aurait été le cas il y a quelques mois. Et c’est sûrement réciproque. Dans les médias belges, les Bleus sont ainsi présentés comme une équipe assez fragile. Loin d’être la machine de guerre qui faisait peur à tout le monde avant le coup d’envoi de ce tournoi en terres germaniques. Il y a d’ailleurs de nombreux parallèles qui sont fait entre la formation coachée par Domenico Tedesco et celle de Didier Deschamps.

Les Belges ont soif de revanche

« Une rencontre entre deux équipes malades et en manque d’idées. La qualification reviendra sans doute à celle qui sera la première à se réveiller dans cet Euro », explique-t-on du côté de DHnet. Dans un autre article du média, on sent aussi la volonté de se venger : « deux nations totalement déçues par le niveau proposé par leur équipe dans cet Euro 2024 s’affronteront donc sur un air de revanche mais dans quel état mental après toutes ces mauvaises prestations lors des 3 matchs en phases de poules ? On ne pourra y répondre que dès le coup d’envoi du match ce lundi à 18h. Que le meilleur gagne dans cette rencontre et ôtons de notre vocabulaire à tout jamais le mot “SEUM” ».

« La demi-finale de 2018 est encore dans toutes les têtes… la remontée subie en Ligue des Nations aussi », peut-on lire du côté de Walfoot. « Comme la Belgique et la France sont les deux seules équipes du premier chapeau à ne pas avoir tenu leur rang, le tableau de l’Euro n’est pas du tout équilibré entre les deux moitiés », indique de son côté la RTBF. Rendez-vous lundi…