Le directeur général de LFP Media "ne connaissait pas le football"

Un départ qui fait tâche du côté de la LFP. Débarqué par CVC, à la tête de la branche LFP Media, Benjamin Morel, le directeur général, a présenté sa démission et devrait quitter ses fonctions dans les prochaines semaines. Il tiendra cependant son rôle jusqu’à ce qu’on lui trouve un successeur. L’homme s’était fait remarquer assez négativement lors des négociations pour les droits TV, en se faisant notamment refouler par Nasser Al-Khelaïfi au moment de présenter sa proposition de chaîne gérée à 100% par la LFP.

«C’est une erreur de casting. Il est arrivé là par le choix de CVC et leur reportait quasi quotidiennement. Il ne connaissait pas le foot ni vraiment les droits télé après ses expériences à la NBA Europe ou au sein du tournoi des Six Nations. Cela faisait plus de dix ans qu’il n’était plus en France et connaissait mal le terrain où il a mis les pieds», a confié un dirigeant au quotidien L’Équipe. Un nouvel aveu d’échec en ce début de second mandat pour Vincent Labrune.