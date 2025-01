Barça : rebondissement dans le dossier Araujo

La Juventus ne lâche rien. Après une première proposition de 35 millions d’euros balayée d’un revers de main par le Barça, l’écurie piémontaise va revenir à la charge pour Ronald Araujo. Selon le média Relevo, la Juve va rapidement formuler une nouvelle proposition de 50 millions d’euros.

Le média indique qu’il est fort probable que le Barça en demande un peu plus à ses homologues turinois. Selon la presse catalane, les Blaugranas avaient fixé un prix de 70 millions d’euros pour le joueur dont le contrat expire en 2026, mais un juste milieu pourrait être trouvé. De plus, la blessure d’Iñigo Martínez, qui s’est blessé pour un mois en finale de Supercoupe d’Espagne, pourrait pousser les Catalans à jouer la montre. AS assure même que si les cinq semaines d’absences (en raison d’une déchirure des ischio-jambiers de la jambe droite) sont confirmées pour Iñigo Martínez, le transfert pourrait même capoter.