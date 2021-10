LOSC-OM : les notes du match

Après la disparition de Bernard Tapie, c'est un Olympique de Marseille (5e, 14 pts) endeuillé qui se déplaçait sur la pelouse de Pierre-Mauroy pour affronter Lille (12e, 11 pts), ce dimanche à 17 heures, à l'occasion de la neuvième journée de Ligue 1. Sous les yeux de leur public, les hommes de Jocelyn Gourvennec voulaient poursuivre leur bonne dynamique, eux qui restaient sur deux succès consécutifs en L1 face à Reims (2-1) puis contre Strasbourg (2-1). De son côté, les coéquipiers de Mattéo Guendouzi, capitaine pour l'occasion, devaient se relever de la défaite concédée contre Lens (2-3) lors de la précédente journée.

Après un premier quart d'heure relativement équilibré, les Dogues se créaient les premières situations chaudes. Décalé par David, Ikoné voyait sa tentative bien repoussée par Lopez (15e). Dans la foulée, Yilmaz, encore bien servi par un David inspiré, ne trouvait pas le cadre sur sa reprise du droit (17e). Malgré une possession favorable (61% sur le premier acte), les Marseillais ne parvenaient pas à se montrer réellement dangereux aux abords de la surface. Bien au contraire, les hommes de Jorge Sampaoli s'exposaient aux contres lillois et finissaient par craquer sur un nouveau mouvement des Nordistes. À la réception d'un centre de Çelik, David se montrait plus prompt que Saliba pour tromper Lopez au près (1-0, 28e). Et si Saliba se distinguait d'un retour salvateur dans les pieds d'Yilmaz (44e), le buteur du LOSC pensait même faire le break juste avant la pause mais son but était finalement refusé, à juste titre, pour une position de hors-jeu (45+1e).

L'OM a vu Rouge !

Réaliste (3 tirs, 2 cadrés, un but), Lille rentrait devant à la mi-temps (1-0). Au retour des vestiaires, Sampaoli lançait Milik et Kamara pour tenter de revenir dans cette rencontre mais les Olympiens se montraient toujours aussi fébriles sur le plan défensif. Parti en profondeur, Yilmaz était proche du break mais sa frappe du gauche fuyait le cadre de Lopez (53e). Gênés par l'intensité du LOSC, l'OM s'en remettait au double sauvetage défensif de Peres face à Yilmaz puis Gudmundsson (63e) pour ne pas sombrer. Pas de quoi freiner les ardeurs lilloises qui multipliaient les occasions sur le but phocéen. Alors qu'Ikoné, bien servi par Weah, trouvait la barre (73e), David, idéalement trouvé par Yilmaz, loupait l'immanquable face au but vide (74e).

Dans la continuité, Ikoné s'essayait aux abords de la surface mais sa frappe précise venait s'écraser sur le montant droit de Lopez (76e). Au bord du précipice, l'OM n'était pas loin d'égaliser contre le cours du jeu mais Milik ne parvenait pas à cadrer sa reprise de la tête (77e). Une fin de match qui s'enflammait totalement et que les Olympiens allaient terminer à dix suite à l'expulsion d'Under, coupable d'un pied haut lui valant un second carton jaune (77e). En infériorité numérique, les Marseillais craquaient à nouveau et David s'offrait un doublé en toute fin de rencontre (2-0, 90+5e). Avec cette victoire (2-0), Lille, séduisant dans le jeu, grimpe à la huitième place avant de se déplacer à Clermont, le 16 octobre prochain. Après la trêve internationale, l'OM (5e) accueillera Lorient pour tenter de retrouver des couleurs.*

L'homme du match : David (7,5) : quel match de l'attaquant de 21 ans. Très actif, le Canadien aurait pu être crédité d'une passe décisive, mais Ikoné s'est heurté à Lopez (15e) et Yilmaz n'a pas cadré (17e). Intéressant dans ses déplacements, jouant dans les espaces, sachant également s'y infiltrer, il a finalement été récompensé par un but en s'arrachant face à Saliba pour glisser le ballon dans les buts de Lopez (28e). Il n'a pas hésité à venir prêter main forte au milieu de terrain en grattant quelques ballons, tout en exerçant un pressing sur les premiers relanceurs. Et s'il a raté une occasion en or de faire le break, à bout portant (74e), il s'est rattrapé en toute fin de partie, du gauche (90e+5), permettant aux Dogues de monter sur le podium de Ligue 1.

LOSC Lille

Grbic (5,5) : le gardien prêté par l'Atlético de Madrid a connu une rencontre relativement calme. Il est tranquillement intervenu devant Dieng à deux reprises pour rentrer dans son match (4e, 8e). Il s'est surtout distingué en première période pour une relance hasardeuse plein axe offrant une grosse opportunité à l'OM (24e), même s'il s'est imposé en deux temps sur un centre de Peres (34e). Si l'OM a poussé dans le second acte, le Croate est intervenu sereinement (47e) sans jamais être plus mis en danger que cela.

Celik (6,5) : l'international turc a livré un match solide dans son couloir droit. Il a été décisif en adressant un centre tendu dangereux en direction de David, que ce dernier s'est arraché à pousser au fond des filets pour ouvrir le score (28e). Défensivement, le joueur de 24 ans a fait le job, repoussant le danger quand le besoin s'en faisait ressentir et n'étant jamais vraiment mis en difficulté face à ses adversaires directs (3 dégagements, 3 interceptions, 2 tacles, pour un total de 4 duels remportés sur 5).

Fonte (6) : l'expérimenté défenseur central portugais a lui aussi rendu une copie plus que correcte pour ce choc contre Marseille. Hormis une ou deux petites approximations dans le placement et dans la communication avec son partenaire habituel en charnière, n'ayant pas eu d'incidence sur le résultat final, il a effectué son travail comme il sait le faire. Le capitaine du LOSC a toujours répondu présent dans la surface pour repousser le danger, sans jamais faillir, rassurant sa défense dans les airs comme au sol.

Botman (5,5) : l'international Espoirs néerlandais a été un peu moins en vue que son compère en défense centrale, mais il n'a pas à pâlir de sa prestation, loin de là. Mis en difficulté au duel par Dieng et sa vitesse dans un premier temps, il a rapidement pris la mesure de l'attaquant de l'OM pour prendre le dessus pour le reste de la rencontre. Ses 2 dégagements et ses 2 interceptions ont contribué au clean sheet obtenu par Lille dans cette affiche.

Reinildo (4) : Dans les premières minutes de la partie, le latéral gauche du LOSC a semblé assez en difficulté face aux attaques de l'OM (2 fautes, 4 ballons perdus), qui sont beaucoup venues de son côté gauche. Il s'est ensuite mis au diapason, même si son regain de forme coïncide avec la baisse de régime physique des hommes de Sampaoli. Remplacé à la mi-temps par Gudmunsson (5) , trop naïf dans sa manière de défendre face à la fougue d'Ünder. Le Suédois a aussi buté sur Peres, qui l'a empêché de cadrer sa frappe excentrée (64e). À noter tout de même que la recrue estivale des Dogues a provoqué involontairement l'exclusion de l'ailier turc pour un pied haut (77e).

Ikoné (6) : l'international français était dans un bon jour contre l'OM. Il a beaucoup provoqué depuis son couloir droit, étant souvent au cœur des bons coups lillois. Assez en vue, c'est lui qui a obtenu la première situation chaude de la partie mais a maladroitement buté sur Lopez (15e). Toujours aussi précieux dans la conservation du ballon, pour temporiser ou faire monter son bloc, l'international français a aussi fait preuve de malchance en touchant le poteau gauche marseillais sur une frappe placée au ras du sol à l'entrée de la surface (76e). Remplacé par Renato Sanches (90e+4) , qui s'est fait remarquer en quelques secondes pour son grand retour de blessure, en se jouant d'un Marseillais avant de servir Weah à l'opposé, auteur d'une passe décisive pour David (90e+5).

André (6) : une rencontre à deux niveaux pour le milieu de terrain tricolore, auteur de la superbe ouverture côté droit pour Celik, dont le bon centre est à l'origine de l'ouverture du score de David (28e). En première période, il a parfois fait preuve de maladresse dans ses interventions défensives. En difficulté, notamment dos au jeu, il a également commis quelques pertes de balles malencontreuses amenant des situations dangereuses pour l'OM (10 ballons perdus au total). Puis, le joueur de 31 ans s'est repris pour afficher un visage tout au autre plus proche de celui auquel il a habitué les fans du champion de France en titre (7/10 dans les duels). Il a été à l'origine de plusieurs grosses occasions pour les siens, se jetant sur tous les ballons comme un mort de faim et régnant en patron dans l'entrejeu.

Onana (6,5) : match très intéressant et satisfaisant pour le géant milieu de terrain lillois (1,95m), qui a fait parler toutes ses qualités à Pierre-Mauroy ce dimanche. La recrue estivale a été extrêmement présent défensivement tout au long de cette rencontre (1 duel perdu sur 7 joués, 3 interceptions, 4 tacles), tout en faisant parler sa puissance athlétique très utile pour remonter le ballon dans les transitions. Remplacé par Xeka (72e) .

Bamba (7) : tout comme son partenaire sur l'autre aile, l'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne a joué un rôle important au cours de ce match, son premier en Ligue 1 depuis le 21 août dernier. Il est souvent venu se replacer au cœur du jeu pour le prendre à son compte, se trouvant souvent dans les bons coups lillois. Sa faculté à éliminer (5 duels gagnés sur 7 disputés, 3 fautes provoquées) a permis d'offrir plusieurs situations chaudes à son équipe (1 passe clé notamment), même si on peut lui reprocher quelques imprécisions dans le dernier geste sans répercussion sur le score final de ce choc dans lequel il a été plus qu'au rendez-vous. Remplacé par Weah (72e) , qui a manqué de rien le but du break pour son premier ballon, venu s'écraser sur la transversale de l'OM (73e), et qui a amené de la fraîcheur dans la percussion. Sa belle rentrée a été bonifiée par une belle passe décisive pour David en fin de match, pour tuer définitivement le suspense (90e+5).

David (7,5) :

Yilmaz (6) : le «Kraal» a livré une prestation frustrante mais largement plus que correcte. Volontaire, il a dépensé beaucoup d'énergie, comme à son habitude. Mais s'il a beaucoup couru, ça n'a pas toujours été dans le bon tempo. Le vétéran turc (36 ans) a souvent été signalé en position de hors-jeu sur le front de l'attaque, à l'image de son but refusé juste avant la pause (45e+1). Le numéro 17 des Dogues a également trop pêché dans le dernier geste, en témoignent son moment de flottement au moment de bonifier un service parfait d'Onana dans la surface (44e), cette frappe trop croisée (53e) ou encore ce service en retrait pour personne (58e). À noter qu'il a livré un défi physique non négligeable aux défenseurs olympiens, sur qui il a constamment effectué un pressing lessivant. Averti pour une grotesque simulation face à Saliba dans la surface, après intervention du VAR (66e). Remplacé par Yazici (88e).

Olympique de Marseille