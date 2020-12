Serie A : l'AC Milan arrache la victoire contre la Lazio, la Roma monte sur le podium

En ouverture de la 14e journée de Serie A, l'Inter Milan a fait le travail contre l'Hellas Verone pour prendre la tête du championnat (2-1) et mettre la pression sur l'AC Milan. Et malgré les absences de Zlatan Ibrahimovic et de Franck Kessié, les Rossoneri ont réussi à battre la Lazio (score final 3-2), grâce un but dans les derniers instants de Théo Hernandez. Au forceps, les Lombards gardent leur fauteuil de leader au détriment de leur voisin.

En parlant de Romains, l'autre club de la capitale transalpine pouvait s'installer sur le podium du championnat, avec une victoire contre Cagliari. Grâce au match nul du Napoli contre le Torino (1-1) et notamment à un but de Jordan Veretout, la Roma grimpe sur le podium (3-2). Toujours en embuscade, Sassuolo a fait le travail en gagnant sur la pelouse de la Sampdoria (3-2). De son côté, l'Atalanta a été accrochée à Bologne, en ayant été rattrapée dans le dernier quart d'heure (2-2).

Le classement complet

Tous les résultats de la soirée :

AC Milan 3 - 2 Lazio : Rebic (10e), Calhanoglu (17e) et Hernandez (90e+2) pour Milan; Luis Alberto (28e) et Immobile (59e) pour la Lazio

AS Rome 3 - 2 Cagliari : Veretout (11e), Dzeko (71e) et Mancini (77e) pour la Roma; Joao Pedro (59e et 90e) pour Cagliari

Bologne 2 - 2 Atalanta : Tomiyasu (73e) et Paz (83e) pour Bologne; Muriel (22e et 23e) pour l'Atalanta

Naples 1 - 1 Torino : Insigne (90e+3) pour Naples; Izzo (56e) pour le Torino

Sampdoria 2 - 3 Sassuolo : Quagliarella (55e) et Keita (84e) pour la Sampdoria; Traoré (2e), Caputo (56e) et Berardi (58e) pour Sassuolo

Spezia 1 - 2 Genoa : N'Zola (10e) pour Spezia; Destro (15e) et Criscito (73e) pour le Genoa

Udinese 0 - 2 Benevento : Caprari (9e) et Letizia (77e) pour Benevento