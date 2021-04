Le touchant message d'Eric Choupo-Moting au PSG

Buteur au match aller et au match retour, Eric Maxim Choupo-Moting (32 ans) n’a pas été tendre sur le terrain face à ses anciens coéquipiers du Paris Saint-Germain. En revanche, il l’a été beaucoup plus sur les réseaux sociaux ce matin après l’élimination du Bayern Munich. Malgré sa déception, l’attaquant camerounais a souhaité bon courage au PSG pour la suite de la compétition.

«Quelle bataille difficile ce fut ! Toujours très déçu parce que nous étions si proches ! Je suis fier de l'équipe car nous nous sommes battus jusqu'à la dernière seconde @fcbayern. Félicitations au @psg. C'était un sentiment génial et spécial d'être de retour dans cette ville, au Parc (malheureusement sans les supporters) et de voir tant de visages familiers et d'amis. Même si l'élimination, malgré la victoire, fait encore très mal, je leur souhaite le meilleur pour l'avenir ! Nous gardons la tête haute et nous nous concentrons maintenant sur le championnat», explique-t-il a travers son compte Instagram. Décidément très classe.