Ligue des Champions : le PSG battu par le Bayern mais qualifié !

Fort de son succès en Allemagne (3-2) il y a six jours, le PSG avait fait une bonne partie du chemin en direction des demi-finales de la Ligue des Champions. Encore fallait-il confirmer ce résultat au retour dans un Parc des Princes qui ne réussit pas toujours au club de la capitale cette saison. Dominés mais victorieux à l'aller, les Parisiens ont d'abord vécu le scénario inverse ce soir. Neuer a d'abord frustré Neymar avant de voir son poteau (35e) puis sa barre (37e) le sauver devant un Brésilien déchaîné mais pas réaliste.

Il n'en fallait pas plus pour le Bayern qui y a cru plus que jamais après l'ouverture du score signée Choupo-Moting de la tête, plus prompt que Kimpembe sur cette frappe d'Alaba repoussée par Navas (40e). Complètement relancés mais encore virtuellement éliminés dans cette configuration, les hommes d'Hansi Flick ont fait l'assaut du but adverse en seconde période. À de nombreuses reprises, ils se sont procurés des situations dangereuses mais rarement des occasions franches. La fin de rencontre devenait tout de même suffocante quand Mbappé, parti en contre, se faisait refuser logiquement un but sur hors jeu. La défense rouge et bleue pliait mais ne rompait jamais une seconde fois. Ce fut dur mais, même battu 1-0 par le Bayern, le PSG se qualifie en demi-finale pour la troisième fois de son histoire.

Revivez le film de la rencontre sur notre live.