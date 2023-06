Super League : Nasser al-Khelaïfi ouvre la porte aux clubs rebelles

La suite après cette publicité

Présent à Istanbul ce samedi pour assister à la finale de Ligue des Champions entre l’Inter Milan et Manchester City (21h00), le président de l’association européenne des clubs (ECA), Nasser al-Khelaïfi, a profité de l’occasion pour rencontrer plusieurs dirigeants de clubs européens. Également présent lors d’un point presse auquel plusieurs médias internationaux ont pu assister, NAK a ouvert la porte de l’ECA au Real Madrid, au Barça et à la Juve, déliés de l’association depuis le lancement du projet de Super League.

«Je pense que c’est la décision la plus juste de leur part de quitter la Super League. Il n’y a pas d’avenir là-bas, il n’y a pas de projet, il n’y a rien, donc c’est logique de retourner dans la famille. C’est une perte de temps, d’énergie et d’argent, et tout cela pour rien, estime le président du PSG. Les gens intelligents se rendent compte des erreurs et les corrigent. Je pense donc que ce serait une excellente décision de la Juventus. Bien sûr, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui réalisent leur erreur. Et c’est ce qu’ils devraient faire. Cela s’applique à la Juventus et à tous les autres. S’ils souhaitent revenir en tant que membres de la CEA, je les encouragerais pleinement à le faire»

