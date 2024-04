Joelinton prolonge l’aventure à Newcastle

C’est officiel ! Newcastle United a annoncé la prolongation du contrat de Joelinton ce jeudi. Le milieu de terrain brésilien, qui avait rejoint le club en provenance d’Hoffenheim dans le cadre d’un contrat record en 2019, a signé un nouveau bail à long terme à St. James’ Park. Je me sens bien. Je me sens très heureux et ma famille est heureuse. Il s’est passé beaucoup de choses au cours de mes années ici. J’ai beaucoup appris et beaucoup grandi, et pour moi, venir ici à Newcastle a été la meilleure décision de ma carrière. J’adore jouer pour le club. J’aime le club, j’aime les supporters. Nous avons eu beaucoup de discussions et j’ai toujours voulu être ici. Je suis heureux de continuer et j’espère avoir du succès dans les années à venir, a d’ailleurs assuré l’intéressé dans un communiqué publié par le club.

La suite après cette publicité

Interrogé sur ce nouveau contrat, son entraîneur Eddie Howe s’est également réjouit de cette nouvelle. «Cela a été une grande priorité pour nous en dehors du terrain et je suis absolument ravi que Joelinton ait engagé son avenir avec le club. Joey est un joueur et une personne exceptionnelle, et l’amour qu’il a pour le club est réciproque pour nous tous ici. Il apporte des qualités uniques au groupe et nous rend sans aucun doute plus forts. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans les coulisses pour avoir mené ce projet à une conclusion rapide et positive. Nous sommes tous excités de voir Joelinton porter le maillot de Newcastle pour de nombreuses années à venir».