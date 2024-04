PSG-Le Havre : la frustration de Christopher Operi

Résilient, c’est l’état d’esprit affiché par le PSG ce samedi soir. Face au Havre au Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique ont su réveiller des ressources endormies pour aller accrocher le point du nul (3-3), alors qu’ils étaient menés de deux buts à une demi-heure de la fin. Un résultat qui a en revanche de quoi frustrer les Normands, engagés dans une opération maintien périlleuse, et toujours à la merci de Metz, premier relégable. Après la rencontre, Christopher Operi a exprimé sa déception au micro de Canal.

«Contre les très grandes équipes, il faut rester concentré 90 min, ce qu’on n’a pas fait, a déploré le Normand. On peut quand même être fier de notre match et du point pris qui va compter en fin de saison. On a un groupe costaud, on veut obtenir le maintien et on va tout faire pour atteindre l’objectif du club. Oui, cette égalisation, c’était frustrant parce qu’on était proche des 3 points, mais on ne va pas cracher dessus, c’était un match compliqué au Parc. »