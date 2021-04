Ajax : fin de saison pour Daley Blind

Titulaire indiscutable avec l’Ajax Amsterdam et les Pays-Bas, Daly Blind (31 ans) a subi un énorme coup dur. Touché à la cheville et au genou lors du match face à Gibraltar (7-0), le Batave ne rejouera plus de la saison avec les Lanciers. Et sa participation à l’Euro est également incertaine.

La suite après cette publicité

« Aujourd'hui, après un examen à l'hôpital, il s'est avéré, fort heureusement, qu’il n'y avait pas de dommage au genou, mais que le ligament de ma cheville gauche était déchiré. Je suppose que ma saison à l'Ajax est terminée. J'aurai une opération la semaine prochaine. Si tout se passe bien pendant la rééducation, j'espère que je pourrai encore aller à l’Euro cet été », a déclaré le joueur sur le site officiel de l’Ajax.

Injury update @BlindDaley 🤕



“Of course I am terribly disappointed. You play football to win trophies and those trophies will be won in the coming months.’’