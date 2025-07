OL : que retenir de la première d’Afonso Moreira ?

A Lyon depuis quelques jours, Afonso Moreira a commencé à faire connaissance avec le staff et ses nouveaux partenaires en attendant que son transfert soit bouclé. Le Portugais s’est même entraîné avec les Gones. Il ne manquait plus que l’officialisation. Hier, les pensionnaires du Groupama Stadium ont enfin annoncé son arrivée dans un communiqué de presse publié sur leur site.«L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée d’Afonso Moreira, international portugais U20, en provenance du Sporting Clube de Portugal. L’ailier de 20 ans s’est engagé pour quatre saisons, jusqu’en juin 2029, pour un montant de 2 M€, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value.»

La suite après cette publicité

Dans la foulée, la recrue lyonnaise a fait les présentations lors d’un entretien accordé à OLTV. «Je suis très heureux d’être ici à Lyon. Je suis quelqu’un d’humble, très attaché à ma famille, et toujours focalisé sur mes objectifs. Je ferai toujours de mon mieux pour donner le meilleur de moi-même, en tant qu’homme et en tant que joueur. J’ai toujours vécu avec un ballon. J’étais très attaché à mon “ami le ballon”. Mon frère jouait aussi, tout comme mon père. Le football a toujours été ma passion, et c’est ce qui m’a permis d’en arriver là aujourd’hui (…) C’est toujours compliqué. J’ai donné le meilleur de moi-même, mais il y avait beaucoup de très bons joueurs au Sporting. Ça a toujours été un objectif pour moi de franchir un cap.»

La suite après cette publicité

Afonso Moreira fait les présentations

Il poursuit : «ce qui m’a peut-être manqué, c’est un peu de régularité et d’opportunités. J’ai eu quelques occasions, je me suis entraîné avec l’équipe pro, et j’ai même joué quelques fois avec eux. Aujourd’hui, je veux continuer dans cette dynamique ici, à l’OL (…) De la ville de Lyon, je ne connais pas encore grand-chose, mais on m’a dit que c’était une très belle ville. L’OL est un très grand club, avec un beau palmarès. Je suis un joueur de plus dans cet effectif, et je vais tout faire pour aider le club à retrouver sa place. Et on m’a déjà prévenu : ici, le vert est interdit ! (…) J’ai eu l’opportunité de parler avec Paulo Fonseca. Il a joué un rôle important dans ma venue ici. Je vais tout faire pour aider l’équipe et donner le maximum pour le coach.»

D’autant qu’il peut apporter beaucoup à l’écouter. «J’ai commencé très jeune au Sporting. Je n’étais pas forcément un ailier gauche. J’ai joué à droite, à gauche, et c’est au Sporting que j’ai appris à m’adapter aux deux côtés. Je suis un joueur rapide, technique et porté vers l’avant.» Des qualités qu’on a pu apercevoir ce mercredi lors du match amical opposant l’OL au RWDM Brussels sur le terrain d’honneur Gérard Houiller du GOLTC. Titulaire, le natif de Lamego a débuté sur l’aile gauche, son poste de prédilection. Mais comme il l’a expliqué, il peut aussi jouer à droite et même dans l’axe comme cela a été le cas avec la réserve du Sporting CP. Dès la première minute de jeu, il a placé une accélération dévastatrice avant de servir Gonçalves, qui a lancé Chaib dont le centre n’a pas abouti.

La suite après cette publicité

Une grande première avec l’OL

Ensuite, le joueur de 20 ans, qui cherche encore des automatismes avec ses partenaires, a montré beaucoup d’envie et a essayé de se rendre disponible. Il n’a pas été trouvé sur son côté, où il a tenté d’amener de la vitesse ainsi que de la percussion avec ses dribbles. Cela n’a pas forcément toujours été payant, puisqu’il a perdu quelques ballons. Il a aussi subi quelques fautes, lui qui a obtenu un coup franc à la 22e. Il a aussi mené quelques contre-attaques, où on a eu la confirmation qu’il a une belle pointe de vitesse. Sur une première occasion, il a pris le dessus sur son adversaire et il a servi Gomes Rodriguez, qui s’est emmêlé les pinceaux (28e). En fin de première mi-temps, il a bien résisté à son adversaire en contre avant de tomber au sol. Mais l’arbitre a estimé qu’il n’y avait pas eu de faute.

Comme prévu, il est sorti à la mi-temps, comme le reste de l’équipe. Durant ses 45 premières minutes sous le maillot frappé du lion, Afonso Moreira a tenté d’apporter ses qualités de vitesse et de dribble, ainsi que sa technique. Il a été l’un des Lyonnais qu’on a le plus remarqué durant cette période. Mais il a parfois été brouillon, comme le reste de la formation rhodanienne, manquant de justesse dans ses choix, dans ses passes ou dans le dernier geste. Il faut aussi être indulgent puisque le Portugais découvre son nouveau club et doit prendre encore ses marques. Il n’a pas forcément été recruté pour être un titulaire non plus. Paulo Fonseca avoue qu’il y a encore du travail avec lui : «Afonso a réalisé de bons mouvements offensifs. Il doit progresser défensivement et dans sa prise de décision. Il vient d’arriver, il doit apprendre notre jeu. C’est normal pour un premier match, avec seulement deux entraînements dans les jambes. Mais c’était encourageant.» Le jeune footballeur aura sa chance à un moment ou un autre de la saison. Il aura l’occasion de monter en puissance samedi à l’occasion de l’amical face à Hambourg. En tout cas,