Le RC Lens bientôt propriétaire de son stade ?

Ce dimanche, le RC Lens recevra le Paris-Saint Germain pour un choc en 32ème de finale de Coupe de France. Résident de Bollaert depuis sa création en 1934, le club nordiste, comme beaucoup d’autres écuries de Ligue 1, n’est pas propriétaire de son stade. Mais à en croire Pierre Dréossi, directeur général des Sang et Or, cette situation pourrait bientôt être de l’histoire ancienne. Présent en marge d’une conférence de presse donnée par Will Still, celui qui a défendu les couleurs du LOSC, de l’OGC Nice, ou encore du PSG au cours de sa carrière de footballeur, a annoncé le projet lensois de devenir propriétaire de son antre.

« On n’a eu aucune mesure restrictive, ce qui nous permet d’être un peu plus sereins sur l’aspect économique. Toutes nos équipes ont beaucoup travaillé : on a à avoir un emprunt qui nous permet de financer notre fin de saison et de nous projeter sur l’achat du stade Bollaert. On veut, avant la fin de saison, enfin être propriétaire de nos lieux », a lancé l’ancien défenseur central. Une situation dont rêve probablement l’actuel leader de Ligue 1.