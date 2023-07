Libre, la belle affaire Casimir Ninga a la cote

Il y a un an, Casimir Ninga est parti à la découverte de Chypre. L’attaquant a posé ses valises à Anorthosis avec l’ambition d’enchaîner les matches et d’apporter ses qualités. Mais tout ne s’est pas passé comme il l’espérait. Si l’ancien joueur de Montpellier a rempli sa part du contrat avec 5 buts en 29 apparitions, cela n’a pas été le cas de son club.

En effet, le footballeur âgé de 30 ans a quitté l’écurie chypriote suite à des salaires impayés. Libre et sur le marché, il est en quête d’un nouveau challenge. Motivé et prêt à apporter son expérience et ses qualités de buteur, Ninga intéresse plusieurs écuries. En France, Guingamp a notamment un œil sur lui. Hors de nos frontières, l’Hapoel Tel Aviv est sur le coup. Nul doute que d’autres se positionneront très rapidement.

