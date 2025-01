Bordeaux : nouveau rebondissement avec Vladimir Petkovic

Malgré sa relégation en National 2, les Girondins de Bordeaux continuent de faire parler, mais rarement pour les bonnes raisons. Cette fois-ci, c’est une affaire juridique qui met le club sur le devant de la scène. Vladimir Petkovic, entraîneur du club entre juillet 2021 et février 2022, et Antonio Manicone, son adjoint, étaient allés jusqu’aux prud’hommes de Bordeaux pour réclamer 15 M€ à l’écurie bordelaise, mais ils ont été déboutés récemment.

Sud-Ouest a pu mettre la main sur le jugement qui a été rendu. Il y est écrit que « monsieur Petkovic n’a jamais effectué de travail d’analyse et encore moins d’adaptation/modification des entraînements tant collectifs qu’individuels ». Mais Arnaud Constans, conseil de Petkovic et Manicone, a affirmé que les deux hommes allaient faire appel de la décision : « Les jugements sont tellement contestables et contraires au droit que l’appel s’impose (…) des problèmes de contradictoires se posent. On a bon espoir d’obtenir une infirmation en appel».