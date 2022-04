OL : Dimitri Bamballi plaît à l'OM et la Juventus

La formation lyonnaise ne cesse de sortir des talents de son centre. Des jeunes joueurs sont repérés de plus en plus tôt et attirent les plus grands clubs européens. C'est le cas du jeune de l'OL Dimitri Bamballi. Le milieu de terrain U16 est considéré comme l'un des gros potentiels offensifs lyonnais.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, plusieurs clubs tentent déjà de s'arracher le joueur né en 2006. En France d'abord, c'est l'OM et l'OGC Nice qui suivent le polyvalent milieu de terrain alors que Nantes s'est aussi montré intéressé. En Allemagne, le RB Leipzig, qui a un très gros réseau en France, étudie également la possibilité de le récupérer. Enfin, la Juventus a aussi fait part de son intérêt et suit attentivement sa progression.