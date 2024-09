Strasbourg - OM : Liam Rosenior très élogieux envers Roberto De Zerbi

Si du côté Marseillais, la soirée est à oubliée, du côté des Strasbgourgeois en revanche, elle sera surement un socle tactique solide pour les futures rencontres. Liam Rosenior, l’entraîneur des Alsasciens débarqué cet été sur le banc de touche, est ainsi revenu sur la belle prestation de sa formation au micro de DAZN après le match. «Je suis très fier de mes joueurs. Je leur ai demandé de tout donner contre cette équipe immense et ce grand coach. Il faut rester humble et continuer de travailler. J’ai toujours regardé Roberto. Je ne le copie mais bien sûr qu’il m’a influencé. C’était un match entre deux belles équipes. On a travaillé là-dessus à l’entraînement. On devait couper les espaces en fin de match donc j’ai changé de dispositif. Les joueurs ont très bien compris notre volonté tactiquement» a expliqué le coach anglais.

Le tacticien de 40 ans est également revenu sur Roberto De Zerbi, qui l’a beaucoup inspiré dans ses méthodes. «Il faut continuer à s’améliorer et à travailler. Je ne prends pas de risques. Il faut que les joueurs comprennent la manière dont cela fonctionne. C’est un jeu plaisant. C’est super pour le club et cela faisait longtemps que l’on a pas gagné contre Marseille. C’est un match contre Roberto qui a beaucoup d’expérience. Je respecte les autres, je n’ai pas beaucoup d’égo. Je suis un fan de foot et j’ai un grand respect pour Roberto», a finalement commenté Rosenior.