Dossier Openda : Lens va toucher le jackpot !

Loïs Openda va bel et bien évoluer au RB Leipzig la saison prochaine. Hier, la presse allemande indiquait que le club germanique avait trouvé un terrain d’entente avec le RC Lens sur les bases d’un transfert pouvant grimper jusqu’à 45 M€ avec les bonus.

Mais alors que le buteur belge est attendu demain pour passer sa visite médicale, L’Équipe nous apprend que les Sang et or devraient finalement toucher bien plus d’argent. Ainsi, la part fixe du transfert serait comprise entre 43 M€ et 46 M€ et il y aurait en plus de ça 6 M€ de bonus.

