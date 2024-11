Hugo Ekitike vient chambrer Enzo Millot… dans son propre vestiaire

Ça se chamaille entre internationaux espoirs français. Enzo Millot (22 ans) et Hugo Ekitike (22 ans), copains en sélections, se sont affrontés ce dimanche en Bundesliga. Respectivement du côté de Stuttgart et Francfort, la rencontre a tourné en faveur des coéquipiers d’Hugo Ekitike (victoire 2-3 à l’extérieur), notamment grâce à un but du Français, son cinquième en championnat cette saison.

Après la rencontre, l’ancien Parisien s’est directement rendu dans le vestiaire de Stuttgart et en a profité pour se filmer en train de chambrer son ami.« Il a perdu. Il a beaucoup parlé. Est-ce que je dois sortir les conversations sur Whatsapp ?», a lâché Ekitike en rigolant dans une story accompagnée de la mention : "je vais jamais perdre contre toi mon frère, Enzo Millot". Un moment sympa partagé entre les deux Espoirs sur Instagram.