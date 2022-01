Manchester City propose une offre presque imbattable à Paulo Dybala

La suite après cette publicité

Depuis la mi-janvier, tout s’accélère dans le dossier Paulo Dybala (28 ans). Le 13, des rumeurs en provenance d’Argentine indiquaient que le prodige de la Juventus aurait décidé de ne pas prolonger son contrat (qui s’achève en juin prochain). Le lendemain, la presse italienne révélait que l’Inter aimerait sauter sur l’occasion.

Passé de la Juventus à l’Inter, Beppe Marotta tente depuis de nombreux mois d’enrôler Dybala. Et aujourd’hui, les Nerazzurri offrent un projet sportif comparable à celui des Bianconeri. Mais surtout un peu plus d’argent au numéro 10 de la Vieille Dame ! En effet, les Lombards ont proposé 7,5 M€ annuels (plus bonus) et un contrat jusqu’en 2027.

L’offre de City écrase tout

De son côté, la Juventus avait formulé une première offre (8 M€/an + 2 M€ de bonus, contrat jusqu’en 2026), avant d’en envoyer une deuxième avec un bail de plus courte durée (7 M€ annuels + bonus, contrat jusqu’en 2025). Pas de quoi la mettre en position de force. Encore moins depuis que la Gazzetta dello Sport nous apprend qu’un troisième larron veut griller la politesse à tout ce petit monde.

Le quotidien au papier rose affirme en effet que Manchester City est entré dans la bataille. Cela fait un long moment que les Citizens s’activent pour renforcer leur secteur offensif, notamment depuis le départ de Sergio Agüero. Et avec Dybala, ils ont transmis une offre que leurs concurrents italiens vont avoir du mal à égaler. City a donc offert à l’Argentin un salaire annuel de 10 M€ et un contrat jusqu’en 2027. De quoi convaincre le joueur de mettre un terme à une aventure italienne longue de dix ans ?