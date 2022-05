Liga : l'Atlético refuse de faire une haie d'honneur au Real Madrid

Il y a de la rébellion dans l'air en Espagne. Grâce à sa large victoire contre l'Espanyol Barcelone (4-0), samedi, le Real Madrid s'est adjugé son 35ème titre de champion en Liga, et ce après 34 journées disputées seulement. Alors que se profile un derby de Madrid sur la pelouse de l'Atlético entre Colchoneros et Merengues, dimanche (21h), le club entraîné par Diego Simeone a pris une décision forte qui devrait faire réagir de l'autre côté des Pyrénées.

Comme nos confrères de la Cadena SER l'expliquent ce lundi, l'Atlético de Madrid refuse tout simplement d'accueillir les joueurs de Carlo Ancelotti sous une haie d'honneur dans ce choc en Espagne. La raison ? Les pensionnaires du Wanda Metropolitano considèrent qu'il s'agit plus d'une humiliation publique "faisant oublier les valeurs du sport" qu'autre chose, et préfèrent donc tourner le dos à la tradition généralement observée sur toutes les pelouses. Pas certain que le Real apprécie, alors que les rumeurs se confirment.