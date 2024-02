Liverpool a tenté de doubler le PSG pour Lucas Beraldo

Révélé sous les couleurs du club de Sao Paulo, Lucas Beraldo réalisait le grand saut en quittant sa terre natale dans l’optique de percer sur le vieux continent, cet hiver. Arrivé sur la pointe des pieds au Paris Saint-Germain contre un chèque moyennant les 20 M€, le talentueux défenseur brésilien s’adapte progressivement au nouvel environnement parisien, à l’image de ses 9 participations (dont 7 titularisations) toutes compétitions confondues depuis le début de l’année civile.

La suite après cette publicité

À l’heure où le natif de Piracicaba tente de faire difficilement son trou au milieu des multiples stars composant le secteur défensif francilien, ce dernier aurait pu connaître un destin bien différent. Ce samedi, Le Parisien nous révèle que trois clubs, dont Liverpool, ont tenté de doubler le champion de France en titre pour s’attacher les services de l’international Espoirs brésilien. Toutefois séduit par le projet parisien et «la longue tradition des joueurs brésiliens passés par le club de la capitale», le joueur de 20 ans a opté pour un challenge en France. Pour le plus grand bonheur de Luis Campos et de la cellule de recrutement parisienne qui auront supervisé plus d’une vingtaine de fois le principal intéressé.