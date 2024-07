Iker Munian se rapproche de River Plate

Champion d’Argentine en titre et club le plus titré du pays (38), River Plate souhaite continuer de dominer le championnat en se renforçant, notamment offensivement. Et c’est d’ailleurs ce qu’il devrait se passer d’ici aux prochains jours. Comme le rapporte TyC Sports, une réunion a eu lieu entre Matías Patanian, vice-président du club argentin, et Omar Rodríguez, agent d’Iker Muniain, près du Santiago Bernabéu (Madrid), ce mercredi.

Libre de tout contrat après la fin de sa merveilleuse aventure avec l’Athlétic Club, le 30 juin dernier, le joueur de 31 ans pourrait donc découvrir un nouveau pays, un nouveau championnat, après avoir passé toute sa carrière à Bilbao. Il avait déjà exprimé auparavant son désir de porter, un jour, le maillot de ce club historique du football sud-américain. Une place d’extra-communautaire devrait être disponible très bientôt, facilitant ainsi une éventuelle arrivée. Avec le club basque, le milieu offensif a disputé 560 matchs, a inscrit 76 réalisations et a délivré 70 passes décisives. Il a également remporté une Coupe d’Espagne (2024) ainsi que deux Supercoupes d’Espagne (2015 et 2021).