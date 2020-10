Gaël Clichy veut encore jouer deux ou trois ans

Libre depuis la fin de son aventure avec l'Istanbul Başakşehir, Gaël Clichy s'entraîne depuis quelques semaines avec l'équipe de Thonon Evian GG. Une façon pour le latéral gauche français de ne pas perdre le rythme, lui qui veut à tout prix poursuivre sa carrière, comme il l'a expliqué dans un entretien accordé à RMC Sport. «Je sais que j’ai deux ou trois encore belles années à faire à un certain niveau. J’aimerais rester dans le milieu du foot après ma carrière. J’aurais beaucoup à apprendre dans ce futur», a d'abord lâché le joueur de 35 ans.

Et Gaël Clichy en a profité pour envoyer un message aux clubs intéressés : «je cherche toujours un club et j’ai aussi ce désir de redonner au foot ce qu’il m’a donné. Et pour le coup, c’est très très bien ici. Il y a pas mal de jeunes dans ce groupe. Cela fait deux semaines que je suis là et on avance jour après jour. J’ai quelques pistes et je pense que cela va se décanter. Je suis en discussion avec des clubs où c’est le projet à long terme qui va m’intéresser.» C'est dit.