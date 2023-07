Ca se bouscule pour la sensation française de Manchester United Noam Emeran

Lorsque Noam Emeran fait le choix à 16 ans de quitter l’Amiens SC pour signer dans l’emblématique Manchester United, le fils de l’ancien défenseur rwandais Fritz Emeran Nkusi n’a pas pris le chemin le plus court et le plus simple pour parvenir au plus haut niveau. Mais le virevoltant ailier gauche à force de travail et d’abnégation récolte enfin le fruit d’un travail acharné.

Prolongé la saison passée de deux saisons, Emeran a continué à performer avec l’équipe U23 de Manchester United, marquant 7 buts, délivrant 2 passes décisives dans le championnat des réserves professionnelles en faisant parler une technique léchée et une incroyable habilité aux coups francs où son pied gauche est redoutable et redouté. Si en France peu de gens connaissent ce jeune et prometteur joueur formé à Saint-Denis Saint-Leu, il a su se faire une place dans l’excellence de l’académie de Manchester United. Erik Ten Hag, qui loue en interne ses progrès, n’a rien raté de ses performances et a donc décidé de l’emmener avec l’équipe première pour le premier stage de la saison en Norvège pour compenser l’absence de nombreux cadres.

Elu homme du match pour sa première avec Manchester United !

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien Amienois a su saisir sa chance. Alors que Manchester United disputait son premier match de la saison face à Leeds United, alignant notamment Mason Mount, Raphaël Varane, Aaron Wan-Bissaka, Jadon Sancho et Lisandro Martinez, Emeran a débloqué la rencontre en seconde période au sein d’une équipe de MU profondément remaniée et principalement composée de jeunes joueurs. Après avoir ouvert le score du plat du pied après un face à face plein de sang-froid face au gardien de Leeds, Emeran le troisième français de Manchester United a délivré une passe laser pour Isak Hansen-Aaroen, un autre espoir du club buteur chez lui à Oslo.

Une performance qui a valu à l’ailier gauche de MU d’être sacré joueur du match et de recevoir les félicitations des cadres de l’équipe, à commencer par Raphaël Varane. Il faut dire que le champion du monde tricolore 2018 a pris sous son aile le jeune talent français. Interrogé à l’issue de la rencontre par MUTV, l’espoir mancunien se disait forcément fier de ce premier but, le premier d’une longue série à venir pour lui. «C’est toujours un moment de fierté pour moi de porter le maillot et de jouer pour ce club dans un grand stade comme celui-ci. Bien sûr, je suis heureux et fier d’avoir marqué un but, pour ma famille aussi. Je dois juste continuer, c’est le premier d’une longue série.»

Plusieurs clubs veulent le récupérer en prêt, donc Anderlecht et Strasbourg

Un match qui a donc marqué les esprits en interne et qui pourrait bien ouvrir la porte à une prolongation pour le jeune talent "made in France" des Red Devils, c’est en tout cas la tendance du moment. Selon nos informations, cela pourrait également permettre à ce redoutable dribbleur, capable d’éliminer rapidement en un contre un, d’aller grappiller du temps de jeu loin d’Old Trafford. Plusieurs clubs belges dont Anderlecht ont pris des renseignements, de même que le Vitesse Arnhem aux Pays-Bas ou encore Coventry et Sunderland en Championship. Enfin, Strasbourg a également demandé la disponibilité du joueur à MU. De quoi permettre à Noam Emeran de transformer définitivement l’essai et de revenir encore plus fort à Manchester United…