Le FC Barcelone recherche désespérément un club pour Riqui Puig

Pendant plusieurs années, Riqui Puig a été considéré comme l’un des derniers cracks issus de La Masia. Salué pour son talent, le jeune milieu de terrain voyait toutefois sa progression être freinée par des entraîneurs réticents à l’idée d’installer sur le terrain un élément au gabarit très léger (1,69m, 56 kg) dans l'entrejeu.

Pourtant, Riqui Puig n’a jamais lâché. Souvent annoncé partant, l’Espagnol s’est accroché à son Barça. Et, avec le retour au club de Xavi, le natif de Matadepera pensait avoir enfin l’opportunité qui lui manquait de s’imposer en équipe première. Raté. Cette saison, le joueur n’a joué que 14 matches, toutes compétitions confondues (8 sous les ordres de Xavi). Un maigre bilan.

Riqui Puig n’a plus d’espoir au Barça

Barré par la concurrence au milieu et devancé par les jeunes Gavi, Nico Gonzalez, Riqui Puig, qui n’a plus rejoué depuis le 13 mars, n’a clairement plus d’avenir en Catalogne, d’autant que son contrat s’achève en juin 2023. Et Sport révèle que, du côté du Barça, tout est clair : « Riqui Puig doit partir coûte que coûte cet été ».

Le numéro 6 culé a depuis longtemps des prétendants (Betis, Getafe, Grenade, Celta, AC Milan, Arsenal), mais beaucoup d’entre eux ne veulent qu’un prêt. Ce qui n’est pas la solution privilégiée par le Barça. Cela l’obligerait en effet à prolonger son joueur pour que ce dernier ne se retrouve pas libre de tout contrat à la fin de son prêt. Cet été, Riqui Puig sera donc à vendre. Avis aux amateurs.