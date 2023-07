Al-Ahli passe à l’attaque pour Sofyan Amrabat

Révélation de la dernière Coupe du Monde avec le Maroc et auteur d’une grosse saison avec la Fiorentina, le milieu de terrain Sofyan Amrabat attise les convoitises. Mais pour le moment, rien ne bouge vraiment pour le joueur de 26 ans. Pour cause, le club italien est exigeant et ne bradera pas son joueur. Ce qui rend les négociations compliquées avec certains clubs.

La suite après cette publicité

Si le Barça est hors course, l’Atlético de Madrid tient déjà un accord avec le joueur. Mais les Colchoneros n’ont pour le moment pas les moyens de s’aligner sur le montant réclamé par la Fiorentina. Et cette situation pourrait profiter à… l’Arabie saoudite. En effet, selon nos informations, le club d’Al-Ahli a fait une offre pour s’offrir l’international marocain. Le dossier est géré par son grand frère Nordin Amrabat, ex-international marocain, et qui a évolué plusieurs saisons à Al-Nassr. Le joueur souhaite rester en Europe.

À lire

Lecce : Valentin Gendrey convoité par l’OM et d’autres écuries européennes