PSG : Liverpool entre sérieusement dans la course pour Kylian Mbappé !

Et si ce dossier Mbappé était encore plein de rebondissements ? Jusqu’ici, tout le monde était convaincu que l’avenir de la star bondynoise allait se jouer entre deux clubs : son employeur actuel, le PSG, ou bien le Real Madrid s’il décidait de quitter le Parc des Princes. La tendance était même un peu favorable aux Merengues ces derniers temps, dans la mesure où les discussions pour une prolongation à Paris n’ont pas avancé et qu’il est désormais libre de discuter avec qui il le souhaite.

Mais voilà qu’il y a un troisième invité dans ce bal qui commence à agacer plus d’un fan parisien. C’est Liverpool. C’est ce qu’indique Le Parisien en ce début d’année 2024. Par le passé, les Reds avaient déjà été mentionnés comme potentiel outsider pour accueillir l’international tricolore. Et on dirait bien que les Reds et Mbappé, c’est du très sérieux, puisque l’idée de voir le joueur filer à Anfield commence à prendre du poids.

Klopp travaille en sous-marin

« Le candidat le plus crédible et dangereux pour le PSG semble davantage épouser le profil de Liverpool », écrit noir sur blanc le journal. Voilà une véritable petite bombe donc, et le média précise que c’est en grande partie grâce à Jürgen Klopp, l’entraîneur des Reds. Le tacticien allemand suit le joueur depuis très longtemps et l’a déjà fait savoir. Mbappé n’est pas insensible aux avances de l’écurie de la Mersey et de son entraîneur, qui a donc de réelles chances de voir le joueur débarquer dans les prochains mois.

Il viendrait notamment remplacer un Mohamed Salah en fin de contrat dans un an et convoité par des formations d’Arabie saoudite. Une opération qui permettrait aux Liverpuldiens d’essayer de revenir au sommet et de détrôner le Manchester City d’Erling Haaland. Tout n’est pas encore perdu pour le PSG ni pour le Real Madrid, loin de là, mais il va falloir compter sur un troisième acteur dans cette télénovela interminable.