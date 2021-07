Allemagne : Toni Kroos prend sa retraite internationale

Toni Kroos (31 ans) vient d'annoncer sur son compte Instagram qu'il prenait sa retraite internationale. Après 106 capes (17 réalisations) avec la Nationalmannschaft, le champion du monde 2014 a décidé de dire stop, comme il l'a longuement expliqué. L'élégant milieu de terrain se consacrera désormais uniquement au Real Madrid, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2023.

«J'ai joué pour l'Allemagne 106 fois. Il n'y en aura pas d'autre. J'aurais ardemment souhaité, et j'ai tout redonné, pour qu'il y ait 109 capes au final et que ce seul gros titre, le Championnat d'Europe, qui me manque soit ajouté à la fin. J'avais pris la décision d'arrêter après ce tournoi depuis longtemps. Il était clair pour moi depuis longtemps que je ne serais pas disponible pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Principalement parce que je veux me concentrer pleinement sur mes objectifs avec le Real Madrid pour les prochaines années. De plus, je vais désormais m'autoriser volontairement des pauses qui n'ont pas existé en tant que joueur national depuis onze ans. Et en plus, en tant que mari et papa, j'aimerais aussi être là pour ma femme et mes trois enfants. Ce fut un grand honneur pour moi de pouvoir porter ce maillot aussi longtemps. Je l'ai fait avec fierté et passion. Merci à tous les fans et supporters qui m'ont porté et soutenu avec leurs applaudissements et leurs acclamations. Et merci à tous les critiques pour leur motivation supplémentaire. À la toute fin, je voudrais dire un grand merci à Jogi Löw. Il a fait de moi un joueur national et champion du monde. Il m'a fait confiance. Nous avons écrit une success story depuis longtemps. C'était un honneur pour moi de bien le faire - et bonne chance et succès à Hansi Flick. Votre Toni», a-t-il posté. Émotion.