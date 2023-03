Le PSG étudie l’option de l’hippodrome de Saint-Cloud pour son nouveau stade

Le Stade de France ? Le rachat du Parc des Princes ? Ou alors… l’hippodrome de Saint-Cloud ? Alors que le PSG envisage d’agrandir son enceinte depuis plusieurs années - ce qui impliquerait le rachat du Parc des Princes, et la mairie de Mairie n’est pas enclin à le vendre -, la dernière piste menant au domaine de Saint-Cloud, situé à seulement quatre kilomètres du Parc des Princes, serait aujourd’hui étudiée dans l’hypothèse de la construction d’un nouveau stade. Ce vendredi, Edouard de Rothschild, président de France Galop, a confirmé l’information à BFM Business.

La suite après cette publicité

«L’idée du PSG qui nous a effectivement approchés, c’est d’examiner si on pouvait faire un stade plus ou moins enterré, plus ou moins inséré au milieu de l’hippodrome, indique l’homme d’affaires de 67 ans. Et nous n’avons aucune raison de ne pas étudier toutes les solutions et de ne pas discuter : ça pourrait être un projet assez fantastique.» En plus de cette piste, le PSG devrait répondre à l’appel d’offres lancé par l’Etat dans les prochains jours, concernant le Stade de France.

À lire

Le Real Madrid a déjà une préférence entre Mbappé et Haaland