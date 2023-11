Bayern : Tuchel s’explique après n’avoir fait entrer aucun remplaçant

Les supporters bavarois étaient pour le moins… étonnés. Vendredi soir, le Bayern Munich a fait le minimum en s’imposant face à Cologne grâce à l’inévitable Harry Kane (0-1, 20e). Un but de plus pour l’ancien buteur de Tottenham qui est en feu total depuis plusieurs semaines. Et heureusement. Car lors de cette 12e journée de Bundesliga, ce ne sont pas les remplaçants qui se sont démarqués. Logique, puisque Thomas Tuchel a décidé d’en faire rentrer aucun. Une décision surprenante, perçue par certains comme une véritable punition. L’entraîneur allemand s’explique, et rassure. «Les joueurs sur le banc méritaient de jouer. Mon intention n’était pas de les punir, je le leur ai dit aussi», commente-t-il pour DAZN.

La suite après cette publicité

«J’étais juste content de tout le monde sur le terrain et de la façon dont ils tenaient leurs positions, donc je ne voulais pas perturber le rythme et risquer d’encaisser un but tardif. C’était un peu malheureux. Ce n’est pas parce que je ne fais pas confiance à mes joueurs sur le banc, mais parce que nous avons très bien joué durant le match. Choupo s’entendait bien avec Harry, il essayait encore de gagner les duels de la tête vers la fin. Je n’arrêtais pas de réfléchir à la façon dont je pourrais faire entrer Thomas dans le jeu. J’ai aussi pensé à donner quelques minutes à Mathys ou Rapha, mais le résultat était toujours aussi serré. Je ne voulais pas perturber le rythme. Cela n’arrive normalement pas, alors je me suis excusé auprès des garçons. Ils devraient tous garder le moral et ne pas m’en vouloir», raconte Thomas Tuchel, plutôt lucide sur ses propres choix.