FC Barcelone : le PSG veut encore venir piocher à La Masia !

Entre le Paris SG et le FC Barcelone, c'est une grande histoire d'amour. Les deux clubs européens aiment se rendre coup pour coup sur le marché des transferts depuis 2017 et le transfert de Neymar vers la capitale pour la somme record de 222 M€. Les Rouge-et-Bleu, en plus d'avoir attiré le Brésilien dans leurs filets, avaient pioché deux jeunes talents du centre de formation blaugrana Kays Ruiz-Atil (reparti depuis au Barça) et Xavi Simons (qui pourrait retourner en Catalogne à l'issue de son bail parisien en juin 2022) par le passé.

Et selon les informations de Sport, les pensionnaires du Parc des Princes sont sur les traces d'un nouvel espoir made in La Masia. Son nom : Diego Almeida. Ce jeune défenseur central de 17 ans est considéré comme un des prospects les plus prometteurs de l'académie catalane. Il fréquente notamment régulièrement les sélections espagnoles de jeunes depuis les U15 jusqu'au U18.

Xavi l'a déjà appelé à l'entraînement

Sous contrat jusqu'en juin 2023 (avec deux années supplémentaires en option, sous certaines conditions à respecter), le jeune homme, qui aimerait bien s'inscrire dans la durée avec le club barcelonais, fêtera ses 18 ans en février prochain. Et les vainqueurs de la dernière Coupe du Roi aimeraient prolonger l'aventure avec lui. Il a d'ailleurs participé à des séances d'entraînement la semaine passée avec l'équipe première sous les ordres de Xavi, signe que les Culés comptent sur lui.

Toutefois, vu les terribles difficultés économiques du club, ils ne sont pas sûrs de parvenir à leurs fins. Le PSG se tient donc prêt à bondir pour Diego Almeida, également surveillé de près par l'Équateur, pays d'origine de ses parents. Sport précise par ailleurs que le club de la capitale n'est pas la seule formation de Ligue 1 sur le coup, des écuries de Serie A surveillant également attentivement le dossier.