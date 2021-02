L’Ajax souhaiterait devenir propriétaire de la Johan Cruyff Arena

Edwin van der Sar, l’ancien gardien hollandais de Manchester United et aujourd’hui le directeur général de l’Ajax, a déclaré au journal de Telegraaf que le club d’Amsterdam souhaitait devenir le propriétaire de son stade.

Actuellement, les Ajacides payeraient environ 10 millions d’euros par an à la ville pour jouer dans la Johan Cruyff Arena. Une somme importante pour l’Ajax, notamment dans cette période de crise économique liée à la pandémie de Covid-19. L’acquisition du mythique stade permettrait au champion en titre des Pays-Bas de passer un cap dans le rang des plus grands clubs européens, et d’avoir la mainmise sur les recettes de l’enceinte.