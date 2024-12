Steffen Baumgart, nouvel entraîneur de l’Union Berlin

C’est officiel, Steffen Baumgart, ancien joueur et capitaine de l’Union Berlin, est dorénavant le nouvel entraîneur du club suite au licenciement de Bo Svensson. Dans cette aventure, il sera accompagné de plusieurs collaborateurs familiers : Sebastian Bönig, Adrian Wittmann, René Wagner et Kevin McKenna, qui ont tous déjà travaillé avec lui dans le passé. Baumgart est donc de retour en Bundesliga, avec l’Union qu’il connait bien, où il a joué de 2002 à 2004.

L’intéressé a d’ailleurs exprimé sa joie de revenir en disant : « je suis très heureux de revenir en Bundesliga et chez Union. C’est certainement un avantage de bien connaître le club et de nombreuses personnes ici. Nous n’avons pas une longue période de préparation et nous allons travailler intensivement avec les joueurs. Union offre de très bonnes conditions pour réussir. Je veux les exploiter au mieux avec l’équipe d’entraîneurs, les soigneurs et l’équipe ». Il se dit donc prêt à relever le défi avec une équipe bien préparée et des conditions optimales au sein du club. Son premier entraînement avec l’équipe aura lieu dès jeudi prochain.