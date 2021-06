LOSC : Olivier Létang tape du poing sur la table pour Christophe Galtier

La suite après cette publicité

L'OGC Nice attend toujours Christophe Galtier. Malheureusement pour les Aiglons, le LOSC reste inflexible sur ce dossier. Le club nordiste s'appuie logiquement sur la dernière année de contrat qui le lie avec son technicien. En clair, si le Gym veut attirer l'entraîneur de l'année en Ligue 1 sur son banc, il faudra payer. Et les négociations entre les deux parties semblent s'enliser... Une version confirmée ce mercredi par le président des champions de France, Olivier Létang.

« On n'a pas d'accord avec Nice. Les discussions avancent très très peu. Comme je le dis à chaque fois, on a un entraîneur, Christophe, qui est sous contrat avec nous. Les contrats existent et sont faits pour être respectés. Et comme les discussions n'avancent pas entre Nice et le Losc... On est un club qui doit être respecté. Un club fort. On ne vient pas s'essuyer les pieds sur le Losc comme ça, » a ainsi commenté Létang au micro de BFM TV Lille. Voilà qui a le mérite d'être clair...