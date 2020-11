OL - ASSE : Houssem Aouar blessé et remplacé

En clôture de la 10e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Étienne s'affrontent actuellement au Groupama Stadium pour un nouveau derby. Pour le moment, les Verts mènent 1-0 grâce à un but contre son camp d'Anthony Lopes (40e). Et les affaires ne s'arrangent pas pour les Gones.

En deuxième période, le milieu de terrain Houssem Aouar s'est blessé. Vraisemblablement touché à la cuisse, le Français, appelé en renfort par Didier Deschamps pour jouer avec les Bleus suite à la blessure de Nabil Fekir (Betis), a dû céder sa place à Thiago Mendes (57e). Le joueur de 22 ans pourrait donc lui aussi manquer le prochain rassemblement de l'équipe de France...