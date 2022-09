Colombie : James Rodriguez appelé !

James Rodriguez (31 ans) est sur un nuage en ce moment. Récemment arrivé en Grèce, à l'Olympiacos, où il va y porter le numéro 10, l'ancien joueur du Real Madrid va participer aux deux prochains matchs amicaux de la Colombie. Peu appelé ces derniers temps, l'homme aux 86 sélections (24 buts et 25 passes décisives) a la confiance de Nestor Lorenzo, le nouveau sélectionneur de la Colombie pour affronter le Guatemala le samedi 24 septembre à New York, et le Mexique le mardi 27 septembre à Santa Clara, en Californie.

« C'est un joueur qui a beaucoup donné au football, il a plus à donner. Je lui parlais et j'ai remarqué qu'il était très engagé, il m'a convaincu et je suis sûr qu'au début du processus, il est important d'avoir ces joueurs avec de l'initiative et du désir » explique Nestor Lorenzo comme le rapporte Olé. Pour rappel, la Colombie ne sera pas au Mondial au Qatar.