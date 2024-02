West Ham - Arsenal : les compositions officielles

Les Gunners doivent tenir le rythme imprimé par Liverpool et Manchester City dans la course au titre. Arsenal se déplace chez West Ham à 15h, pour le compte de la 24e journée de Premier League. Les hommes d’Arteta, qui restent sur une victoire probante face aux Reds (3-1), affrontent des Hammers qui ont enchaîné 4 nuls et 2 défaites lors de leurs 6 derniers matches.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, West Ham ne change rien après son revers chez les Red Devils (0-3). Bowen est en pointe du 4-2-3-1 devant Johnson, Ward-Prowse et Kudus. Zouma reste capitaine, associé à Aguerd en charnière. Côté Gunners, Trossard retrouve une place de titulaire et recale Jorginho sur le banc. Havertz devrait reculer sur le côté gauche du milieu de terrain, au côté d’Odegaard et Rice. Kiwior remplace Zinchenko, absent.

Suivez ce match en direct commenté sur Foot Mercato

La suite après cette publicité

Les compositions

West Ham : Areola - Coufal, Zouma (cap.), Aguerd, Emerson - Alvarez, Soucek - Johnson, Ward-Prowse, Kudus - Bowen

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior - Odegaard (cap.), Rice, Havertz - Saka, Martinelli, Trossard