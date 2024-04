Quel avenir pour Thiago Silva ?

Durant quatre ans, Thiago Silva a vécu son rêve bleu à Chelsea. Arrivé dans la capitale anglaise après avoir conquis Paris, le Brésilien a connu les montagnes russes avec les pensionnaires de Stamford Bridge. Mais à presque 40 ans, le défenseur est arrivé au bout de son aventure dans la cité anglaise. Sans surprise, l’écurie londonienne et l’ancien joueur du PSG ont annoncé hier matin la fin de leur union à la fin de la saison 2023-24. Chelsea a publié un communiqué de presse où le principal intéressé a adressé un émouvant message au club ainsi qu’à ses supporters. Il a surtout précisé que ce n’était pas des adieux mais un au revoir.

La suite après cette publicité

«Cela ne veut pas dire que c’est une fin définitive. J’espère laisser la porte ouverte pour pouvoir revenir dans un avenir proche, mais dans un autre rôle ici (…) Les adieux sont pour ceux qui partent et ne reviennent pas. J’ai l’intention de revenir un jour…» Mais dans quel rôle ? Il y a quelques mois, le Telegraph a révélé que l’international auriverde a déjà entamé sa reconversion et débuté une formation pour devenir entraîneur. Le média anglais a d’ailleurs expliqué qu’il remplit déjà un peu cette mission auprès de ses coéquipiers, avec lesquels il est très exigeant aux entraînements et en match.

À lire

Thiago Silva annonce son départ de Chelsea

Un futur en tant qu’entraîneur

Le Telegraph a ajouté qu’il a aussi dit à ses managers comment l’équipe devait être constituée et jouer. Par exemple, il souhaitait que l’équipe joue bas en défense. Ce qui n’était pas l’avis de ses managers, qui n’ont pas toujours bien perçu ses remarques. En cas de retour à Chelsea, on peut donc penser que ce sera pour démarrer une carrière d’entraîneur avec une équipe de jeunes a priori. En ce qui concerne l’avenir immédiat, Thiago Silva va devoir se poser les bonnes questions. Visiblement, il n’est pas question pour lui de raccrocher les crampons.

La suite après cette publicité

En janvier dernier, son entourage avait été très clair auprès de nos confrères de L’Equipe. « Thiago a toujours pris soin de lui, il s’est toujours entraîné de manière très professionnelle et il en tire les bénéfices aujourd’hui. Il compte bien continuer à jouer au plus haut niveau. Thiago pense encore pouvoir faire deux ans comme ça.» Il compte donc jouer au moins jusqu’en 2026, soit jusqu’à ses 42 ans. Où peut-il rebondir ? En tant qu’agent libre, l’expérimenté Thiago Silva ne devrait pas manquer de sollicitations.

Jouer encore deux ans au haut niveau

Un club s’est d’ailleurs déjà positionné. Depuis quelques mois, Fluminense multiplie les appels du pied pour le faire revenir. Mais ce n’est pas vraiment la priorité du footballeur, qui aura 40 ans le 22 septembre prochain. En effet, son idée est de continuer à jouer en Europe, de préférence dans un grand club. Même si le joueur en a encore sous le capot et qu’il pourrait encore rendre service, notamment à des clubs français, il est difficile pour le moment d’imaginer une très grande écurie miser sur lui en tant que titulaire. En revanche, cela pourrait être le cas éventuellement en tant que troisième défenseur ou en tant que joueur dans la rotation, s’il accepte ce rôle.

La suite après cette publicité

Il pourrait aussi signer dans un club d’un calibre légèrement inférieur et continuer à apporter en tant que titulaire. Mais outre sa volonté de jouer à un très haut niveau, il faut ajouter que Thiago Silva aimerait rester en Europe afin que ses fils continuent à évoluer au sein du centre de formation de Chelsea. Rejoindre un autre club londonien, pour rester près d’eux, pourrait être une option. Tout comme celle de découvrir un nouveau championnat européen ou une ligue un peu plus exotique, comme la Saudi Pro League, qui aime recruter en priorité les joueurs passés par la Premier League. Nul doute que Thiago Silva aura l’embarras du choix, lui qui semble déjà savoir ce qu’il veut faire.