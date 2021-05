Real Madrid : les excuses d'Eden Hazard

Son attitude a provoqué le courroux des supporters du Real Madrid. A l'issue de la rencontre qui a vu Chelsea se qualifier pour la finale de la Ligue des champions face aux Merengues (2-0), Eden Hazard a été aperçu en train de plaisanter avec des joueurs de Chelsea. Un comportement qui est très mal passé en Espagne.

Ce jeudi soir, le Diable Rouge a présenté ses excuses dans une story sur son compte Instagram. « Je suis désolé. J'ai lu plein d'opinions sur moi aujourd'hui, et ce n'était pas mon intention d'offenser les supporters du Real Madrid. Cela a toujours été mon rêve de jouer au Real Madrid, et je suis venu ici pour gagner. La saison n'est pas finie, et tous ensemble nous devons maintenant nous battre pour la Liga ! Hala Madrid, » a ainsi commenté l'international belge. Ses excuses seront-elles suffisantes pour apaiser les tensions ?