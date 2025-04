Khvicha Kvaratskhelia a marqué le but le plus important de sa carrière avec le PSG

Arrivé l’hiver dernier au Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (24 ans) a inscrit 4 buts en 21 matches, toutes compétitions confondues. Et le Géorgien a déclaré avoir carrément inscrit le but le plus important de sa carrière avec les Rouge et Bleu. C’était lors du quart de finale aller contre Aston Villa (3-1).

« Quand on vise les demi-finales de la Champions League et qu’on marque à un moment aussi crucial, à domicile, devant son public et pour son équipe… C’est probablement le but le plus important, le plus joyeux et le plus émouvant que j’ai jamais marqué. J’étais absolument ravi. J’espère que je continuerai à marquer des buts encore plus beaux et plus significatifs », a-t-il confié sur le site officiel du club de la capitale.