OL : Rudi Garcia répond à Reine-Adelaïde

L'interview de Jeff Reine-Adelaïde mardi a surpris beaucoup de monde à l'Olympique Lyonnais. En annonçant son envie de quitter le club rhodanien faute de temps de jeu ces dernières semaines, le milieu de terrain français, qui est sorti sur blessure face à la Géorgie avec les Espoirs, a troublé les esprits. Et agacé clairement son entraîneur Rudi Garcia.

Invité sur le plateau de la chaine Téléfoot, le coach rhodanien a été invité à réagir aux déclarations de son joueur. Et il a expliqué qu'il était déçu, notamment en raison de sa volonté de constituer un groupe focalisé sur l'aspect collectif. « Si on fait passer notre ego après tout le reste, on peut envisager des résultats. La seule déception, c'est que cette déclaration relève d'une démarche individuvalise et il ne faut pas que ça nuise au groupe. Je veillerai à cela ». Cela promet !