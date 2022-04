Real Madrid - Chelsea : les compositions probables

La suite après cette publicité

Nouveau choc dans ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Après avoir triomphé au match aller à Londres (3-1) grâce notamment à un triplé de Karim Benzema, le Real Madrid retrouve Chelsea ce soir au Santiago-Bernabéu. L'occasion sera belle pour les hommes de Carlo Ancelotti de retrouver, comme l'an passé, le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions et de sortir au passage le vainqueur en titre, qui l'avait également éliminé il y a un an.

Le technicien italien est un pragmatique et il devrait reconduire quasiment le même onze qui est allé l'emporter en Angleterre. Excellent dans les buts face à son ancien club, Courtois sera sans surprise titulaire. Devant lui, la défense a de grandes chances d'être composée de Carvajal et Mendy sur les côtés, et de la paire Nacho-Alaba en charnière. Le central espagnol devrait d'ailleurs être l'unique changement dans cette équipe car Militão est, lui, suspendu.

Valverde de nouveau titulaire, Kovacic plutôt que Jorginho ?

Au milieu, nous retrouverons l'éternel trio Modric-Casemiro-Kroos, alors que devant le capitaine Benzema, auteur de deux triplés lors de ses deux dernières sorties en C1, sera soutenu par Vinicius Junior à gauche et Valverde à droite. L'Uruguayen pourrait à nouveau avoir les faveurs de son coach aux dépens de Rodrygo et de Marco Asensio. De l'autre côté du terrain, Chelsea devra se montrer très costaud et surtout ne pas prendre rapidement de but.

Responsable d'une belle bourde il y a une semaine, Mendy sera aligné avec une défense à trois composée de Christensen, Thiago Silva et Rüdiger. Reece James et Marcos Alonso prendraient place sur les ailes pour jouer les rôles de piston entre le duo Kanté-Kovacic. Le Croate serait cette fois préféré à Jorginho, moins bien en ce moment. Enfin devant, Lukaku est forfait et laissera donc opérer le trio Mount-Havertz-Pulisic.

