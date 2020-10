Un retour en Premier League de dernière minute pour André Ayew ?

Les clubs anglais ont encore jusqu'à vendredi pour réaliser des transferts. En effet, le mercato restait ouvert jusqu'au 16 octobre de l'autre côté de la Manche, avec cette nuance de taille : il n'autorise que des transferts entre clubs de Premier League et ceux des échelons inférieurs. C'est pourquoi les meilleurs éléments de formations de Championship deviennent plus courtisés en cette dernière ligne droite du marché anglais. Outre le cas Saïd Benrahma, un autre homme est en train d'attirer l'attention.

Et il est bien connu de nos lecteurs puisqu'il s'agit de l'ancien Marseillais André Ayew. En effet, l'international ghanéen de 30 ans est dans le viseur de plusieurs formations de Premier League, lui qui évolue à l'échelon inférieur avec Swansea. Le club gallois l'estime énormément et craint de le perdre dans les derniers jours du marché. Il faut dire qu'il a bien démarré la saison, avec 1 but et 1 passe décisive, tandis que son équipe est invaincue (3 victoires et 1 nul).

Swansea n'a donc pas envie de perdre son international, déjà bon la saison passée en Championship malgré l'échec d'une remontée en Premier League (15 buts). La promotion, c'est peut-être uniquement Ayew qui y aura droit, puisque, comme le rapporte le Daily Mail, Brighton (15e du classement avec 3 points) et West Bromwich Albion (17e avec 1 point), deux équipes en difficulté donc, sont intéressés par l'ancien Olympien. Qui pourrait s'offrir d'ultimes frissons dans l'élite anglaise.