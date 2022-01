Maroc - Comores : les compositions officielles

Suite de la deuxième journée de la phase de groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun : le Maroc affronte les Comores dans moins d'une heure au stade Ahmadou Ahidjo de la capitale Yaoundé. Les Lions de l'Atlas souhaiteront boucler leur qualification pour les huitièmes de finale en cas de victoire face aux Cœlacanthes, défaits par le Gabon au premier match mais encore motivés pour réaliser un bon résultat pour leur première participation à la CAN. Les deux sélections s'étaient déjà affrontées en qualifications de cette édition, avec un bilan favorable pour les Marocains (1-0 à Casablanca, 2-2 à Mitsamiouli).

Concernant les compositions, en commençant par les hommes de Vahid Halilhodzic : le sélectionneur bosnien opte pour un 4-3-3 avec l'habituel titulaire dans les buts Bono. Le capitaine Saïss et Aguerd forment la charnière centrale, accompagnés d'Hakimi et Masina. S. Amrabat, en sentinelle, forme l'entre-jeu avec Louza et Amallah, tandis que le trio offensif est composé de Boufal, Tissoudali et El Kaabi. Du côté des Comores, le technicien Amir Abdou a réalisé plusieurs changements dans sa formation, cette fois-ci en 4-3-3 et sa défense à 4 avec M. Youssouf, Abdou, M'Dahoma, B. Youssouf, devant le dernier rempart Boina. Au milieu de terrain, le Guingampais M'Changama est aligné aux côtés d'Abdullah et Bachirou. Enfin, l'attaque est composée de Selemani et Bakari sur les ailes, accompagnant El Fardou en pointe.

Les compositions officielles :

Maroc : Bono – Hakimi, Saïss, Aguerd, Masina - Amallah, Amrabat, Louza – Tissadouli, El Kaabi, Boufal

Comores : Boina - M. Youssouf, Abdou, M'Dahoma, B. Youssouf - M'Changama, Abdullah, Bachirou - Selemani, El Fardou, Bakari