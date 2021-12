OL - Reims : les compositions sont tombées

La 16e journée de Ligue 1 a débuté ce mercredi et l'Olympique Lyonnais croise le fer avec le Stade de Reims. A domicile, les Gones optent pour un 4-2-3-1 classique avec Anthony Lopes dans les cages. Malo Gusto, Jérôme Boateng, Jason Denayer et Emerson Palmieri forment la défense. Le double pivot est constitué de Bruno Guimaraes et Maxence Caqueret. Seul en pointe, Islam Slimani est soutenu par Lucas Paqueta, Houssem Aouar et Karl Toko Ekambi.

De son côté, Reims s'articule en 3-4-1-2 avec Predrag Rajkovic comme dernier rempart. Devant le portier serbe, Wout Faes, Yunis Abdelhamid et Andreaw Gravillon prennent place. Les rôles de pistons sont assurés par Thomas Foket et Ghislain Konan tandis que Moreto Cassama et Valon Berisha se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Ilan Kebbal soutient El Bilal Touré et Dion Lopy en attaque.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Gusto, Boateng, Denayer, Emerson - Guimaraes, Caqueret - Paqueta, Aouar, Toko Ekambi - Slimani

Stade de Reims : Rajkovic - Faes, Abdelhamid, Gravillon - Foket, Cassama, Berisha, Konan - Kebbal - Touré, Lopy

