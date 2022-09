La statistique odieuse d'Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Le trou noir pour Antoine Griezmann. En manque de confiance et en délicatesse avec son jeu malgré des buts ces dernières semaines avec son club, l'attaquant français de 31 ans évoluant à l'Atlético Madrid est la cible d'un chiffre qui devrait pousser "Grizou" à vouloir le gommer le plus vite possible.

Avec le match d'hier face au Danemark perdu 2-0 à Copenhague, cela fait neuf matchs consécutifs qu'il ne marque pas avec les Bleus. C'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive. Pas dans les standards habituels de l'homme aux 108 sélections et 42 buts avec l'Equipe de France. Le Mondial arrivant, occasion parfaite pour que le numéro 7 français corrige le tir.