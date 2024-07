Sondage : vous ne voulez plus de Kylian Mbappé en tant que capitaine des Bleus

L’Euro est terminé depuis quasiment une semaine pour l’équipe de France. Il s’est clôturé par une défaite face à l’Espagne lors des demi-finales. Un match où les cadres n’ont pas été au rendez-vous et notamment Kylian Mbappé. La star française est passée complètement à côté de sa compétition et n’a pas été si impactant collectivement

Kylian Mbappé doit-il rester le capitaine des Bleus ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le capitaine des Bleus, choisi par Didier Deschamps devant Antoine Griezmann, a aussi été pointé du doigt pour ses déclarations en conférence de presse et son rôle de leader de vestiaire. Après l’élimination, nous vous demandions si Kylian Mbappé devait rester capitaine de l’équipe de France. Et vous êtes unanime, sur près de 100 000 votants, 76% estiment qu’il ne doit plus avoir le brassard.